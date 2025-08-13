Sereno de Villa María del Triunfo es liberado tras abatir a delincuente

El sereno de Villa María del Triunfo (VMT), Nilson González, que abatió a un delincuente, fue liberado la noche del último martes en medio de aplausos y muestras de afecto por parte de familiares y amigos a las afueras de la comisaría del distrito.

Según su testimonio, actuó en defensa propia, hecho que aún es materia de investigación por la Fiscalía, la cual ha ampliado el plazo por 60 días. Su abogado señaló que todavía se debe determinar su inocencia.

González expresó su agradecimiento a todas las personas y autoridades municipales que le brindaron respaldo durante el proceso. “Agradezco a la Policía, a un congresista y al alcalde que me han ayudado. La comisaría de Villa María del Triunfo me ha brindado todo el apoyo”, declaró tras su liberación.

SU VIDA CORRÍA PELIGRO

El sereno aseguró que actuó porque su vida estaba en riesgo y recalcó que cuenta con licencia para portar arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando se dirigía a su centro de labores, a solo dos cuadras de su vivienda.

“En el momento que el sujeto me apunta con un arma, realizo la defensa personal. Mi vida y mi integridad estaban en peligro”, afirmó. Mientras duren las investigaciones, continuará trabajando en el municipio de Villa María del Triunfo, a solicitud del alcalde del distrito.