Familia de joven asesinado en pelea de barristas sospecha de la Policía

Un violento enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y Universitario en San Juan de Lurigancho (SJL), dejó un joven muerto y un menor herido. Las cámaras de seguridad registraron cómo más de 100 personas se atacaron con piedras y palos en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Esteban Aquino, de 22 años, quien recibió un disparo en la cabeza. El herido, un adolescente de 16 años, fue trasladado de emergencia a un centro médico. Los familiares del joven asesinado exigen justicia y piden que su muerte no quede impune.

“Me siento indignada y molesta porque en el Perú no hay justicia suficiente para detener estos ataques entre barristas”, declaró una prima de la víctima. Según contó, el joven había salido a jugar un partido, pero horas después la familia recibió la noticia de su deceso en el hospital de Canto Grande.

SOSPECHAN DE POLICIAS

La familia denuncia que policías lo arrastraron y sospechan que el disparo que acabó con su vida provendría de un arma de un agente. “Estamos sospechando eso”, insistió la prima.