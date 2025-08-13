Por cobro de cupos a mercado: asesinan de cinco balazos a vigilante en Carabayllo

Al parecer la ola criminal le continúa ganando terreno a las autoridades del país. Esta vez, dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron de cinco balazos al vigilante del mercado Valle Chillón en Carabayllo, debido a que el establecimiento era blanco de extorsiones.

La víctima identificada como Julio Sánchez Salvador fue trasladada de inmediato hacía el hospital Sergio Bernales de Comas, sin embargo, los médicos del centro, no pudieron hacer nada y confirmaron su deceso momentos después de haber llegado.

FAMILIARES NO PUEDEN RECIBIR EL CUERPO

En conversación con 24 Horas, el hermano de Sánchez Salvador llegó hasta las inmediaciones de la Morgue de Lima para recibir el cuerpo y llevarlo hacía Huacho, para darle una sepultura, sin embargo, se vienen registrando incidentes en el establecimiento.

“Tenemos un problema con la Morgue Central. Nos ponen la excusa de que se les va la luz a cada rato, por lo que no nos dan el cuerpo de mi hermano (…) Es un dolor que los funcionarios quienes dirigen la Morgue no se ponen un pecho en el corazón”, comentó.