Terror en Villa El Salvador: mujer prestamista es asesinada a balazos en plena vía pública

Una mujer identificada como Elizabeth Choque, de aproximadamente 50 años y dedicada al préstamo de dinero, fue asesinada a balazos la noche de este martes en el distrito de Villa El Salvador.

El ataque ocurrió pasadas las 7 de la noche, en la intersección de la avenida José Olaya y la calle Los Sauces. Según testigos, la víctima —vecina del sector— fue atacada a pocos metros de su vivienda.

Agentes de la comisaría del sector llegaron al lugar para acordonar la zona y recoger evidencias. La Policía ha iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables. Se espera la presencia del fiscal de turno.

Noticia en desarrollo...