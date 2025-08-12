Viáticos para viaje de alcaldesa de Barranco se aprobaron antes que el Concejo Municipal lo autorice

La Contraloría General de la República concluyó que la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, utilizó un documento apócrifo para gestionar su viaje a República Dominicana del 5 al 11 de marzo de 2024, así como la asignación de viáticos por S/ 11,407.90. El destino: un supuesto curso de capacitación y reunión anual de la Asamblea de Gobernadores en Punta Cana, cuya existencia fue desmentida por la organización que supuestamente extendió la invitación.

La regidora Fiorella Muñoz, quien solicitó la verificación a ONWARD Internacional, recibió como respuesta que la entidad no organizó el evento ni emitió invitación alguna a Vargas Gómez. Entre los hallazgos del informe de control figura que la asignación de viáticos se tramitó antes de que el Concejo Municipal aprobara el viaje, así como que la rendición de cuentas se realizó de manera extemporánea, nueve meses después del retorno, con comprobantes emitidos en un lugar distinto a donde supuestamente se desarrolló la actividad y sin evidencia de beneficios concretos para el distrito.

En medio de las revelaciones, la regidora también señaló que en las mismas fechas viajó a Punta Cana el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, hecho que derivó en una denuncia fiscal por presunta corrupción de funcionarios presentada por un regidor de ese distrito.

ALCALDESA NO SE PRONUNCIA

De acuerdo con registros del Banco Interamericano de Desarrollo, Jessica Vargas no representó a Barranco en dicho evento, sino a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Consultado sobre este punto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo desconocer el caso. Pese a los intentos de obtener una respuesta, hasta el cierre de este informe la alcaldesa de Barranco no se ha pronunciado.