24 Horas Edición Central

12/08/2025

VMT: se pronuncia sereno que abatió a delincuente: “Todo fue en legítima defensa”

Tras ser liberado, el agente municipal anunció que se trasladará de vivienda por cuestiones de seguridad ante posibles represalias en su contra.



El sereno Nilson Gonzáles, quien el último lunes abatió a un delincuente en Villa María del Triunfo, aseguró que actuó en defensa propia. “Todo fue en legítima defensa, ya que los sujetos me apuntaron y mi vida estaba en peligro”,  sostuvo en declaraciones a la prensa.

El agente, que también es militar, indicó que los dos presuntos delincuentes que intentaron asaltarlo estaban armados y que su respuesta fue para proteger su vida. “Yo sé muy bien sobre armas de fuego, también soy militar y abatí a uno de ellos en legítima defensa”, afirmó.

Tras su liberación, la Municipalidad de Villa María del Triunfo otorgó a Nilson Gonzáles un permiso de 10 días hábiles para que pueda trasladarse de su domicilio por cuestiones de seguridad, debido a posibles represalias por parte de cómplices del fallecido.

CÁMARAS SERÁN CLAVES

Asimismo, el agente de Serenazgo señaló que se someterá a todas las investigaciones necesarias para demostrar su inocencia. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ya se encuentran en poder de las autoridades y serán claves para esclarecer este caso.


Temas Relacionados: DelincuenteDelincuente AbatidoPrensaSerenazgoVilla María Del Triunfo

También te puede interesar:

BANNER