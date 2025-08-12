VMT: se pronuncia sereno que abatió a delincuente: “Todo fue en legítima defensa”

El sereno Nilson Gonzáles, quien el último lunes abatió a un delincuente en Villa María del Triunfo, aseguró que actuó en defensa propia. “Todo fue en legítima defensa, ya que los sujetos me apuntaron y mi vida estaba en peligro”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

El agente, que también es militar, indicó que los dos presuntos delincuentes que intentaron asaltarlo estaban armados y que su respuesta fue para proteger su vida. “Yo sé muy bien sobre armas de fuego, también soy militar y abatí a uno de ellos en legítima defensa”, afirmó.

Tras su liberación, la Municipalidad de Villa María del Triunfo otorgó a Nilson Gonzáles un permiso de 10 días hábiles para que pueda trasladarse de su domicilio por cuestiones de seguridad, debido a posibles represalias por parte de cómplices del fallecido.

CÁMARAS SERÁN CLAVES

Asimismo, el agente de Serenazgo señaló que se someterá a todas las investigaciones necesarias para demostrar su inocencia. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ya se encuentran en poder de las autoridades y serán claves para esclarecer este caso.