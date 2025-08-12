Municipalidad de Surco acusa a Edwin Sierra de invadir más de 114 metros de área verde

La Municipalidad de Surco ha señalado públicamente al cómico Edwin Sierra por presuntamente ocupar de manera indebida 114,75 metros cuadrados de área verde perteneciente al parque número 18 de la urbanización Los Álamos de Monterrico. Según el municipio, la construcción de la vivienda del artista se habría extendido hasta parte del espacio público, reduciendo el acceso peatonal en la zona.

Aunque se intentó obtener una respuesta directa del humorista en su residencia, recién la tarde de este lunes Sierra declaró a un medio local negando la acusación. “Es totalmente falso, es una historia muy larga que data de 50 años… nadie puede decir: eres un ladrón o invasor, eso tendrán que demostrarlo”, afirmó, añadiendo que acatará lo que disponga la ley, pero no “caprichos de un alcalde”.

El caso del comediante no es aislado. La comuna de Surco ha notificado a 213 propietarios por la ocupación irregular de 11 parques, que en total suman 42 mil metros cuadrados de áreas verdes tomadas con muros, rejas, cercos e incluso piscinas. A todos se les ha otorgado un plazo de 30 días hábiles para devolver el espacio a su estado original, con la advertencia de una eventual demolición si no cumplen. Entre los señalados figura también la congresista María Acuña, quien ya retiró las estructuras que habían invadido un parque cercano.

CASO DE MARÍA ACUÑA

En el Parque número 17, donde hace algunas semanas se detectó una ocupación atribuida a la congresista María Acuña, trabajadores retiraron rejas y barrotes metálicos que habrían sido instalados por la parlamentaria. Lo cierto es que desde la Municipalidad de Surco han reiterado su compromiso y disposición de hacer respetar las normas y garantizar el uso adecuado de los parques públicos del distrito.