Madre de periodista peruano detenido en EE.UU. exige su liberación: “Si él muere, moriré con él”

El periodista peruano Ricardo Quintana Chávez continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, tras ser arrestado el pasado 20 de julio. Su madre, Olinda Chávez, de 81 años, vive días de angustia y desesperación al conocer las condiciones en las que se encuentra su hijo, quien describe estar “enjaulado las 24 horas del día” junto a 32 internos en un espacio reducido, mezclado con personas condenadas por delitos graves.

Inicialmente recluido en la prisión de máxima seguridad conocida como “Alligator Alcatraz”, rodeada de pantanos y caimanes, Quintana fue trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas, donde, según su testimonio, las condiciones son incluso peores. Asegura que su cambio de ubicación se dio después de denunciar públicamente los abusos sufridos en su anterior reclusión. “Ahí es peor, solo por haber dicho la verdad”, afirmó.

Olinda Chávez, exmaestra de educación inicial, manifestó su temor por el deterioro físico y emocional de su hijo. Entre lágrimas, dirigió un mensaje al presidente Donald Trump, pidiendo un trato más humano para los migrantes y solicitando la liberación de Quintana. “No soy individualista. Pido por todos. Si a mi hijo le pasa algo, yo también me iré con él”, declaró.

PROCESO DE ASILO

El director de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Antonio Bravo, confirmó que el periodista Ricardo Quintana se acoge actualmente a un proceso de asilo, aunque ha manifestado su deseo de regresar al Perú. Según datos de la Cancillería, entre 200 y 250 peruanos se encuentran retenidos por temas migratorios en Estados Unidos en los últimos meses.