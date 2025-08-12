Carabayllo: trabajadores de empresa Emptonsa paralizan tras ataque con explosivo

La madrugada de este martes 12, un bus de la empresa Emptonsa fue atacado con un artefacto explosivo en el kilómetro 21 de la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo. La detonación ocurrió mientras la unidad cubría la ruta Carabayllo–San Luis, dejando tres pasajeros heridos, entre ellos una mujer que sufrió graves lesiones por esquirlas y quedó en estado de shock.

Una cámara de seguridad registró el momento en que un falso pasajero descendió segundos antes del estallido. El impacto de la explosión provocó la rotura de varias ventanas y levantó el parabrisas posterior, dejando un forado que atravesaba el bus de extremo a extremo. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar para evaluar los daños.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Collique, mientras otros pasajeros presentaron cortes y contusiones. Testigos relataron que el ataque generó pánico entre los ocupantes, quienes descendieron rápidamente de la unidad envuelta en humo. Conductores de la empresa denunciaron que este hecho sería parte de una serie de atentados vinculados a extorsiones.

TRABAJADORES CON MIEDO

Tras el atentado, varios choferes y cobradores anunciaron su decisión de dejar de trabajar por temor a nuevos ataques. Emptonsa, también conocida como “11 de Noviembre”, ya había paralizado parcialmente sus operaciones el pasado 10 de julio por amenazas criminales. Aunque retomaron labores por necesidad económica, los trabajadores advierten que los delincuentes “no dan tregua”.