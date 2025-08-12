VES: delincuentes apuñalan a menor de 14 años y lo dejan grave

Un adolescente de 14 años, deportista y practicante de karate, fue gravemente herido tras ser atacado por cinco pandilleros en Villa El Salvador. El menor se dirigía a jugar fulbito cuando fue interceptado y uno de los delincuentes lo apuñaló por la espalda para robarle su celular. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que, tras cruzar la avenida Los Álamos, el joven se quitó la mochila y la casaca, se tocó la espalda y, al ver su mano ensangrentada, se encogió de dolor antes de desplomarse.

Testigos indicaron que un vecino lo auxilió de inmediato, trasladándolo en su vehículo al Hospital de Emergencias de VES, donde los médicos confirmaron que la puñalada había comprometido parte de un pulmón. El menor perdió gran cantidad de sangre y llegó con apenas siete de hemoglobina, pero se encuentra estable y consciente. Su pronóstico, sin embargo, sigue siendo reservado.

Imágenes exclusivas muestran al presunto agresor huyendo de la escena instantes antes de que el adolescente aparezca malherido. Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con una disputa entre barras bravas, ya que la zona es conocida por la presencia de simpatizantes de Universitario de Deportes, mientras que la víctima sería hincha de Alianza Lima.

PADRES EXIGEN JUSTICIA

Los padres del menor, visiblemente afectados, exigieron justicia a las autoridades y pidieron que el caso no quede impune. “Nos sentimos muy indignados porque mi hijo está postrado en una cama y no sabemos si se va a recuperar del todo”, declaró la madre. La Policía Nacional informó que la captura de los agresores sería inminente en las próximas horas.