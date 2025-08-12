VMT: liberan a sereno que abatió a delincuente que intentó asaltarlo

Como todos los días desde 2020, el agente del Cuerpo de Serenazgo de Villa María del Triunfo, Nilson Gonzales, se dirigía a su centro de labores la noche del lunes cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes armados a bordo de un auto rojo.

Las cámaras de seguridad registraron cómo dos sujetos descendieron del vehículo para atacarlo, mientras otros dos permanecían en el interior. Gonzales, exmiembro de las Fuerzas Armadas y capacitado en el uso de armas, respondió al ataque al notar que su vida estaba en riesgo, disparando contra los asaltantes. En las imágenes se observa cómo el auto se aleja y dos de los criminales huyen, uno de ellos cayendo al piso y falleciendo instantes después.

El vehículo utilizado, que figura como robado, ya habría estado implicado en otros asaltos violentos en la zona, según registros de cámaras de seguridad. Tras confirmarse la muerte de uno de los delincuentes, el sereno fue detenido y trasladado a la comisaría de Villa María del Triunfo.

LIBERAN A SERENO

La investigación pasó a manos del Depincri, cuyo jefe indicó que Gonzales contaba con licencia para portar armas y actuó en legítima defensa. En horas de la tarde, Nilson Gonzales fue liberado en medio de la alegría de su familia.