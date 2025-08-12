Carabayllo: tres pasajeros heridos tras detonación de explosivo en bus de transporte

Los ataques de bandas criminales contra el transporte público en Lima no cesan. Esta vez, en el distrito de Carabayllo, la empresa Emptonsa fue blanco de extorsionadores que buscan sembrar el miedo entre choferes y pasajeros.

El atentado ocurrió en la avenida Túpac Amaru, una de las vías más concurridas, la mañana de este martes. Un artefacto explosivo, presuntamente de fabricación artesanal, detonó en la parte trasera de un bus, dejando a tres pasajeros heridos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, un sujeto se habría hecho pasar por pasajero para ingresar a la unidad y colocar el explosivo. El bus recién iniciaba su primera ruta del día cuando se produjo la detonación.

QUINTO ATAQUE

No es el primer ataque que sufre la empresa Emptonsa. En incidentes anteriores, un trabajador y un chofer perdieron la vida. Este nuevo atentado sería el quinto perpetrado por los extorsionadores, quienes exigen el pago de cupos para dejaros trabajar.