Cercado de Lima: dueño de tienda es golpeado con bates y candado por jaladores de galería

Cámaras de seguridad de un puesto dedicado a la venta y reparación de celulares en el Cercado de Lima, captaron a jaladores de la Plaza Real, golpeando con bates y puñetes al dueño y trabajador del local.

En las imágenes se puede observar a los sujetos agrediendo sin piedad al propietario y colaborador con todos los objetos que encontraron a su paso. Del mismo modo, a los hombres no les importó que se acercaran otros comerciantes para defender a su colega.

VÍCTIMA SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA

Producto a las heridas, el dueño del local identificado como Aníbal Saavedra, fue trasladado hacía el hospital Arzobispo Loayza. Desde los exteriores del nosocomio, su familiar reveló que su pariente no podrá trabajar por las próximas dos semanas. “Tiene aberturas en la cabeza. La rótula está fracturada. Estamos a la espera de una operación”.

Finalmente, de acuerdo a las declaraciones del pariente de Saavedra, la víctima será conducida en las próximas horas a una clínica cercana, debido a que necesita ser intervenido de inmediato, caso contrario quedará con graves secuelas por los golpes.