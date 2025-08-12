Los Olivos: temor por pitbull que atacó a varias mascotas y mató a una

Vecinos de una zona del distrito de Los Olivos viven con temor debido a la presencia de un perro pitbull que, en las últimas semanas, ha atacado a varias mascotas, provocando la muerte de una de ellas. La situación ha generado preocupación y reiteradas denuncias ante las autoridades.

Ante las quejas, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, acudió junto a personal municipal a la vivienda del dueño del can. Sin embargo, los propietarios no se encontraban en el lugar.

“Hablamos de un can potencialmente peligroso que no está siendo transportado con las medidas de seguridad. Por eso acudimos de inmediato para iniciar el proceso de fiscalización, pero no nos abrieron la puerta”, declaró el burgomaestre.

MULTA AL PROPIETARIO

Pese a la ausencia de los dueños, se dejó una notificación con una multa administrativa. Según la autoridad, el animal no está registrado en la municipalidad, a pesar de que es obligatorio según la ordenanza local.

Además, otra sanción por transportar perros peligrosos sin las medidas adecuadas equivale al 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria, es decir, aproximadamente 535 soles.

El alcalde recordó que el único responsable de los ataques es el propietario. “Si no quiere tener una mascota, y sobre todo si es peligrosa, debe cumplir con todas las medidas, empezando por registrarla y transportarla de forma segura”, precisó.