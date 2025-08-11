SMP: delincuentes encañonan a conductor y roban camioneta a plena luz del día

Las cámaras de videovigilancia de la zona de Chuquitanta, en San Martín de Porres, registraron el instante en que dos delincuentes armados salieron sorpresivamente de un terreno baldío y se dirigieron a su objetivo: una camioneta que estaba a punto de ingresar a un garaje. En apenas segundos, los sujetos encañonaron al conductor y lo obligaron a bajar, mientras apuntaban sus armas directamente a su cabeza.

La víctima relató que los ladrones no solo se llevaron el vehículo, sino también sus pertenencias personales. “Me bajan del carro, me meten la mano al bolsillo, apuntándome siempre con la pistola… pensé en mi familia y no quise reaccionar. El carro se puede recuperar, pero aquí no hay seguridad”, afirmó. Su acompañante contó que había llegado de visita a casa de su madre y que su hijo había bajado para abrir la puerta cuando aparecieron los asaltantes.

Uno de los criminales, vestido completamente de negro y con una gorra del mismo color, golpeó en varias ocasiones al conductor y revisó entre sus prendas para quitarle todo objeto de valor. Según vecinos, la zona se ha convertido en un punto crítico para la delincuencia, con antecedentes de hechos violentos como personas heridas, abandonadas ensangrentadas, e incluso el hallazgo de un cuerpo descuartizado cerca del lugar.

BUSCAN A DELINCUENTES

La denuncia fue presentada en la comisaría de Pro, que ya inició las investigaciones correspondientes. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la asociación servirán para identificar a los responsables. Los vecinos exigen un patrullaje policial constante y medidas urgentes para frenar la inseguridad que mantiene en zozobra a las familias del sector.