Caso Jaime Artica: trasladan a penal a coronel PNP acusado de violación sexual

Bajo estricta custodia policial y en un vehículo del INPE, el coronel PNP Jaime Ártica fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial hacia un penal, tras recibir nueve meses de prisión preventiva dictados por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria. El oficial es investigado como presunto autor del delito de violación sexual en agravio de una joven médico.

La Fiscalía sustentó el pedido en los exámenes practicados por el médico legista y en el relato de la víctima. Según la denunciante, todo comenzó tras un almuerzo de despedida antes de su viaje a Barcelona por estudios. Afirma que Ártica insistió en hacerle probar “el mejor pisco sour” y pidió dos copas “Catedral”. Después de ingerir parte de la segunda, sus recuerdos se vuelven difusos: solo rememora haber bailado con el coronel en un evento y, posteriormente, recibir mensajes que envió sin plena conciencia, así como llamadas a amigas pidiendo ayuda.

La joven relata que fue auxiliada cerca de las 7 de la noche por una mujer en la avenida Bauzate y Mesa, ya sin pantalón y con graves dificultades para hablar o coordinar movimientos. Más tarde, asegura, volvió a ver a Ártica en la comisaría, llegando en la misma camioneta con la que —según su testimonio— él la recogió horas antes, y que incluso intentó acercársele.

DENUNCIAS POR VIOLACIÓN CONTRA POLICÍAS

El caso ha remecido a la Policía Nacional, no solo por la gravedad de la denuncia contra un alto oficial, sino porque, de acuerdo con un informe reservado del Ministerio del Interior, en lo que va del 2025 se han registrado cerca de 70 denuncias por violación sexual contra miembros de la institución.