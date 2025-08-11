Miraflores: reportan congestión vehicular en zona donde está instalado corredor turístico

A pocos días de la inauguración del nuevo puente peatonal que unirá los distritos de Miraflores y Barranco, programada para este miércoles, se registra una fuerte congestión vehicular en la bajada Armendáriz.

El tráfico se extiende desde el Puente de la Paz hasta la altura de la avenida Grau, debido a los trabajos que se vienen ejecutando en la zona como parte de las obras del puente.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó al corredor turístico para verificar la situación y constató la ausencia de efectivos de la Policía de Tránsito. Solo se observó la presencia de personal municipal que intentaba descongestionar la vía.

MALESTAR EN CONDUCTORES Y PASAJEROS

La situación ha generado malestar entre conductores y pasajeros que transitan diariamente desde Miraflores, Barranco y Chorrillos, quienes piden una mejor organización del tránsito para evitar que el problema se agrave.