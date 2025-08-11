Dictan arresto domiciliario para madre de ‘El Monstruo’: Fiscalía cuestiona certificado de discapacidad

Martina Ester Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cumplirá 36 meses de arresto domiciliario por orden del juez Roberth Rimachi, en el marco de la investigación contra la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. La mujer es sindicada de recibir cerca de 100 mil soles en transferencias vinculadas a las arcas del grupo delictivo.

El Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste había solicitado prisión preventiva, pero el magistrado acogió el pedido de la defensa, que presentó un certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud. Este documento señala que Hernández padece dificultad para caminar por un traumatismo en la parte baja de la columna vertebral, con fracturas en las vértebras T10 y T11 que le impiden cargar más de un kilo.

En reemplazo de la custodia policial, se le impuso vigilancia electrónica con grillete GPS, una caución de 5 mil soles (a pagar en cuotas mensuales de mil soles) y reglas de conducta, como no comunicarse con sus coimputados.

DUDAS SOBRE CERTIFICADO MÉDICO

La Fiscalía, sin embargo, ha expresado dudas sobre el certificado médico, pues al solicitar el historial clínico completo de Hernández a la Red de Salud Ica no encontró registros de atención ni antecedentes médicos en la microred Los Aquijes.