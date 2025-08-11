San Juan de Lurigancho: mujer muere tras ser atropellada por camioneta de serenazgo

Una mujer de 75 años perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta del serenazgo en San Juan de Lurigancho. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Gran Chimú con la calle Las Huacas, en la zona de Zárate, cuando la víctima cruzaba la pista y fue impactada por el vehículo municipal.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del atropello, imágenes que evidencian cómo la mujer intenta cruzar la vía segundos antes de ser embestida. De inmediato, fue trasladada a un hospital cercano, pero los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para asegurar la zona y procedieron a detener al conductor del serenazgo, quien fue trasladado a la comisaría para las diligencias de ley. Según fuentes policiales, el chofer será sometido a exámenes de dosaje etílico y toxicológico como parte de las investigaciones.

MUNICIPIO SE PRONUNCIA

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado expresando sus condolencias y anunciando la apertura de una investigación interna. Además, aseguró que brindará todo el apoyo necesario a los familiares de la víctima mientras el caso continúa bajo indagación del Ministerio Público.