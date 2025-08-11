Contraloría confirma que alcaldesa de Barranco viajó con invitación falsa a Punta Cana

La Contraloría General de la República concluyó que la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, utilizó un documento presuntamente falsificado para justificar su viaje a Punta Cana, República Dominicana, entre el 5 y 11 de marzo de 2024, así como para obtener viáticos por un monto de S/ 11,407.90.

El informe de control señala que Vargas presentó una supuesta invitación al “Curso de Capacitación y Reunión Anual 2024 de la Asamblea de Gobernadores” organizada —según el documento— por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización ONWARD. Sin embargo, el presidente de esta última, Félix González-Polar, negó que su institución haya organizado el evento o emitido invitación alguna para la autoridad edil.

CARTA FALSIFICADA

La Contraloría determinó que la carta fue falsificada y utilizada para movilizar recursos públicos sin sustento de objetivo institucional, recomendando que el caso sea investigado por presunto delito de peculado. El experto en temas municipales Martín D’Azevedo precisó que, de confirmarse la comisión de un delito, se trataría de un hecho de naturaleza penal y no de una simple infracción administrativa.

Otro hallazgo fue que la rendición de gastos se realizó nueve meses después del viaje, con comprobantes emitidos en un lugar distinto al del evento y sin presentar resultados claros de actividades. Además, registros del BID señalan que la alcaldesa no asistió en representación de la Municipalidad de Barranco, sino de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y en las fotos oficiales difundidas solo aparece posando junto a miembros del partido Renovación Popular, sin participación en paneles o foros.