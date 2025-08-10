Auto termina volcado tras impactar con otro vehículo en el Cercado de Lima y deja 8 heridos

En el Cercado de Lima, en el cruce de la avenida Petit Thouars con el jirón Manuel Segura, dos vehículos impactaron dejando ocho personas heridas.

Según testigos del hecho, ambos vehículos particulares impactaron debido a que cruzaron durante el cambio de la luz del semáforo del lugar.

Entre los heridos están los ocupantes de las unidades y peatones de la zona. Uno de los autos quedó empotrado contra un negocio local, mientras que el otro, terminó volcado.

Ocho personas resultaron heridas

Tras ser alertados del accidente al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender a los heridos y controlar la situación.

Cabe señalar que, los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos del sector, mientras se espera el retiro de los autos siniestrados del lugar.