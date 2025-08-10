Choque de furgoneta con reja de condominio enciende alertas en vecinos de Huachipa

En Huachipa, una furgoneta a toda velocidad circulaba por la avenida Las Torres, justo al costado del zoológico y se empotró contra las rejas de un condominio.

El impacto fue tan violento que, de haber habido alguien en el lugar, estaríamos lamentando una tragedia.

Según testigos, el conductor se quedó dormido aparentemente ya que subió la vereda e impactó directamente contra las rejas del condominio.

CONDUCTOR QUEDÓ CON LESIONES LEVES

Taras el aparatoso choque, el conductor, quien sólo presentó lesiones leves, recibió atención inmediata en el lugar.

Cabe señalar que, los vecinos denuncian que el área ahora sin rejas, está expuesta a la delincuencia y al riesgo de que otro vehículo, provoque un incidente similar.

A esto se suma, la falta de alumbrado público en el lugar que agrava el peligro.