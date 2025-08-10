Vendedora de tamales denuncia a sereno por llevarse su canastilla y hasta su monedero en San Isidro

En el distrito de San Isidro, una mujer que lleva más de 20 años ganándose la vida vendiendo tamales hace una grave denuncia. En la cuadra 5 de Manuel Ugarte y Moscoso, un fiscalizador del distrito bajó de una camioneta y, como su fuera un ladrón a plena luz del día, le arrebató su canasta con sus productos sin explicación, dejando a la señora totalmente desconcertada.

“La forma en la que como me han quitado para mí, yo esto lo tomo como un robo, porque no se acercó a decirme nada, yo hubiese entendido que, si me habías hablado, tal vez yo hubiese dicho, ya me retiro, pero no fue así”, manifestó muy consternada la comerciante.

Municipalidad de San Isidro responde por denuncia de vendedora de tamales

La señora Elizabeth, enferma de diabetes y con problemas de visión, perdió su única herramienta de trabajo, una canasta que también contenía más de 20 tamales y hasta su monedero con 22 soles.

Cabe señalar que, vecinos que presenciaron el hecho no ocultaron su molestia y nadie entiende cómo un trabajador municipal podría actuar así contra una mujer vulnerable, que nunca en sus 20 años de trabajo ha tenido problemas en la zona.

Hasta ahora, se desconoce quién fue el responsable de este hecho y por su parte la Municipalidad de San Isidro emitió un comunicado prometiendo investigar y que sus acciones de fiscalización se alineen a lo dispuesto por sus ordenanzas con el fin de garantizar la seguridad.