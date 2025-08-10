Reabren tramo del Paseo Colón y habilitan carriles exclusivos para el Corredor Morado

Una buena noticia para los ciudadanos de la capital. Como parte del avance de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reabrió dos carriles del Paseo Colón desde el Jr. Washington hasta la Plaza Grau, en el Cercado de Lima.

La ATU anunció este domingo la apertura de dos carriles y será para uso exclusivo de los buses del Corredor Morado del servicio del Metropolitano.

La medida beneficiará a 20 mil ciudadanos

De igual forma con esta iniciativa se activará un nuevo paradero ubicado a la altura de la Plaza Grau, en el sentido hacia San Juan de Lurigancho.

Cabe señalar que, la medida beneficiará a 20 mil ciudadanos que usan diariamente el servicio. Representante de la ATU adelantó que se tiene prevista la reapertura total de la vía en un año.