Delincuentes desmantelan moderna camioneta estacionada en una calle del Callao

En el Callao, unos delincuentes asaltaron y encañonan a los ocupantes de una camioneta en menos de 15 segundos y en medio de amenazas de muerte, los criminales obligan a bajar del vehículo a sus víctimas luego se apropian de la unidad y escapan.

Pero este fue el primer asalta de los dos que ha sufrido una empresaria que ahora ha sufrido del robo de autopartes a otras de sus camionetas.

HABLA LA VÍCTIMA DE ROBO

En menos de dos meses indica que es víctima de dos robos, la primera el robo de su camioneta una 4x4 a mano armada, donde encañonaron a sus trabajadores se llevaron su unidad.

Y ahora, el segundo robo ocurrió en una calle de Callao, donde cámaras de seguridad registraron como dos criminales se llevaron las autopartes de otra de sus camionetas.

“Soy víctima de un segundo robo que es la otra camioneta que se han llevado todas las autopartes (…) Todo prácticamente lo han dejado inservible al auto lo han dejado inservible se han llevado a la computadora se han llevado y lo han desmantelado todo”, señaló la víctima. Estos constantes robos han mellado la salud de esta mujer, quien ahora tiene parálisis facial.

Cabe señalar que, la víctima interpuso su denuncia ante la policía y ahora los agentes de la Diprove están a cargo del caso, sin embargo, de acuerdo al testimonio de la víctima no hay avances en el caso por lo que exige celeridad para dar con los ladrones.