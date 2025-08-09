La Victoria: madre denuncia agresión y robo durante operativo municipal

Un operativo de fiscalización en La Victoria terminó en denuncia. Un grupo de trabajadores municipales intervino a dos mujeres ambulantes que se encontraban acompañadas de una niña. En medio del forcejeo para quitarles su herramienta de trabajo, la menor cayó al suelo y rompió en llanto, presenciando toda la escena. La denunciante, identificada como Yusmi Flores, madre soltera, aseguró que durante la incautación perdió documentos, tarjetas y sus ahorros.

Flores relató que, al ver que los trabajadores subían su carreta a un camión, pidió recuperar una billetera que estaba en su interior. Según su versión, en lugar de ayudarla, recibió empujones y agresiones verbales. Al día siguiente, acudió al depósito municipal para reclamar sus pertenencias, pero le informaron que la billetera no había sido hallada, lo que significó para ella “perderlo todo” y quedarse sin medios para trabajar.

La madre de familia denunció que, además de la pérdida de sus pertenencias, la municipalidad le exige pagar una multa de 5,000 soles para recuperar su carreta. Considera esta medida injusta, pues asegura haber sido víctima de robo y abuso durante el operativo. “Me roban todo y encima me quieren cobrar”, expresó indignada.

COMUNA SE PRONUNCIA

La Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado respaldando la intervención de sus trabajadores, señalando que se realizó en cumplimiento de una ordenanza municipal que regula el comercio ambulatorio, y calificó de falsas las acusaciones de la denunciante. No obstante, Yusmi formalizó este sábado una denuncia en la comisaría de Apolo por abuso de autoridad, robo agravado y falsificación ideológica.