Lince: atacan a balazos a hombre que tomaba emoliente con sus amigos

La violencia volvió a golpear las calles de Lince. Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos por un sujeto que se desplazaba en motocicleta. El hecho ocurrió cuando la víctima compartía un emoliente con sus amigos en plena vía pública. La tranquilidad del momento se rompió cuando el agresor apareció y, sin mediar palabra, abrió fuego contra su objetivo.

De acuerdo con las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, el atacante, aún en proceso de identificación, disparó hasta en tres oportunidades antes de darse a la fuga a toda velocidad. Los proyectiles impactaron en la víctima, quien cayó de inmediato sobre el pavimento ante la mirada atónita de los presentes.

Vecinos alertaron a los bomberos, quienes llegaron rápidamente al lugar y trasladaron al herido al hospital más cercano. Según el reporte médico, el hombre se encuentra estable y fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica. La rápida atención habría sido clave para salvarle la vida.

ANALIZAN IMÁGENES

Mientras tanto, el comisario del distrito de Lince informó que la Policía Nacional del Perú analiza detalladamente las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar y ubicar al responsable. No se descarta que el ataque responda a un ajuste de cuentas, por lo que el caso sigue bajo estricta investigación.