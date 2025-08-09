Cieneguilla: atacan a balazos una miniván y conductor salva de milagro

La violencia no da tregua en la capital. Este sábado, una miniván fue atacada a balazos en el distrito de Cieneguilla, específicamente en la zona conocida como “La Curva de Manchay”. Según información preliminar, un sujeto armado llegó al lugar y disparó hasta seis veces contra el vehículo, que en ese momento se encontraba vacío, evitando así que se registraran víctimas.

El conductor, que presuntamente se dedica al servicio de transporte colectivo, se hallaba a pocos metros de su unidad y logró ponerse a salvo. Testigos indicaron que el atacante actuó con rapidez y escapó inmediatamente después de efectuar los disparos, dejando la escena en tensión y temor entre los vecinos de la zona.

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar para acordonar el área y facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística. En la escena se encontraron varios casquillos de bala que serán analizados como parte de las diligencias iniciales para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del ataque.

POSIBLE EXTORSIÓN

Las autoridades manejan como principal hipótesis un posible caso de extorsión, delito que en los últimos meses ha mostrado un preocupante aumento en Lima Este. La Policía intensificará las patrullas y operativos en la zona, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero del autor de este violento hecho.