Gamarra: delincuentes roban más de S/100 mil en dinero y mercadería de tienda

Un violento robo se registró en una tienda de ropa ubicada en pleno corazón de Gamarra, en el distrito de La Victoria. Dos delincuentes ingresaron al local la noche del jueves y se llevaron dinero y mercadería valorizados en aproximadamente S/100 mil. El establecimiento, inaugurado hace dos años, se dedica a la venta de vestidos de fiesta y ropa para mujer.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los sujetos entra con el rostro descubierto, pero al percatarse de la grabación se coloca un gorro y una mascarilla. Su cómplice, vestido completamente de negro, inicia el atraco. Más de una hora y media después, uno de ellos salta el counter y mueve el ángulo de la cámara para evitar dejar más evidencias.

En otra toma se observa que, a las 10:57 p.m., los ladrones regresan para sacar mercadería del local. Según la administradora del negocio, el robo habría sido facilitado por alguien que proporcionó las llaves, ya que uno de los sujetos ingresó “como si fuera su casa” sin violentar las puertas de ingreso.

VÍCTIMA PUSO LA DENUNCIA

La mañana siguiente, la responsable del negocio acudió a la comisaría de Apolo para formalizar la denuncia del robo. Espera que las investigaciones permitan identificar y capturar a los responsables de este robo que ha golpeado a un emprendimiento en una de las zonas comerciales más importantes del país.