Caen falsos taxistas que asaltaban a asistentes de discotecas en Lima Norte

Agentes de la División de Investigación de Robos capturaron a dos sujetos que fingían ser taxistas para asaltar a personas que salían de discotecas en Lima Norte. En su poder tenían tarjetas bancarias, documentos de identidad de diversas víctimas y un POS oculto en un compartimento metálico adaptado en la parte inferior del vehículo, con el fin de evitar que sea detectado durante operativos.

El coronel de la Policía Nacional, Juan Carlos Montúfar, explicó que los delincuentes operaban abordando a víctimas desprevenidas, a quienes despojaban de sus tarjetas y realizaban retiros inmediatos de dinero. Durante la intervención, una de las víctimas llegó al lugar denunciando que su esposa había sido secuestrada por uno de los implicados, lo que generó momentos de tensión.

Según el testimonio del afectado, tras salir de una discoteca junto a su pareja, tomaron el servicio de uno de estos falsos taxistas. El conductor fingió una falla mecánica y lo convenció de pedir otro vehículo. Mientras el denunciante se alejaba para guiar al supuesto taxi, el carro arrancó con su esposa a bordo y le apagaron el celular, privándolo de comunicación con ella.

TRASLADADOS A LA DIRINCRI

Los detenidos fueron identificados como Luis Canales Quispimailla y Anderson Osis Lazo, quienes fueron trasladados a la sede central de la Dirincri, ubicado en la avenida España, para continuar con las diligencias de acuerdo a ley. Mientras tanto, los agentes de la policía investigan si estos sujetos están vinculados con otros asaltos y secuestros en la zona norte de la capital.