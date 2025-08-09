Los Olivos: capturan a sujeto que dejó dinamita y carta extorsiva al interior de pollería

En una rápida acción, policías detuvieron anoche a un sujeto que minutos antes había dejado al interior de la pollería Salazar, junto a la puerta del baño de caballeros, una bolsa negra que tenía un cartucho de dinamita y una carta extorsiva.

El hombre ingresó al local, ubicado en el cruce de las avenidas Marañón y Universitaria, en Los Olivos, pidiendo le presten los servicios higiénicos, tras hacer uso del baño, dejó la bolsa, acción que fue vista por un mesero que avisó a la policía.

DISPAROS Y DINAMITA

Inmediatamente los agentes del orden desplegaron un operativo logrando la captura de Elías B. (25). En la nota extorsiva, le piden al propietario del negocio alinearse para dejarlo trabajar. La carta está firmada por ‘Los Serios del Barrio’.

Trascendió que, las pollerías Salazar forman parte de una cadena de negocios del mismo rubro, con sedes en distintos distritos de la ciudad de Lima. Sus locales de Comas y San Martín de Porres han sido atacados con disparos y dinamita.