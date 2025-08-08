La Molina habilitará vía auxiliar para evitar pago de peaje hacia avenida Separadora Industrial

La Municipalidad de La Molina, en coordinación con la Municipalidad de Lima, inició los trabajos para habilitar la ampliación del carril auxiliar que permitirá el paso libre por la zona.

En las próximas semanas, los conductores que transiten por la Vía de Evitamiento tendrán una alternativa para evitar el pago del peaje de ingreso y salida hacia la avenida Separadora Industrial. La Municipalidad de La Molina, en coordinación con la Municipalidad de Lima, inició los trabajos para habilitar la ampliación del carril auxiliar que permitirá el paso libre por la zona.

Desde la madrugada, personal municipal y maquinaria pesada llegaron al lugar para recuperar este espacio público, que tendrá una extensión de un kilómetro y medio y conectará directamente con la avenida Separadora Industrial. Una vez en funcionamiento, se estima que beneficiará a cerca de medio millón de personas y contribuirá a descongestionar el tránsito en la avenida Javier Prado y otras vías de Lima Este.

CONDUCTORES SALUDAN MEDIDA

Los conductores recibieron con agrado el anuncio. “Me parece genial, ya no tendremos que pagar los S/ 6.60 de peaje”, comentó uno de ellos. Otro conductor agregó que la medida les dará “facilidad para entrar libremente” sin costo adicional.

Según Javier Ávalos Arenas, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Molina, la obra estaría lista en un plazo máximo de tres semanas. A partir de entonces, los usuarios podrán optar por la vía central pagando el peaje o tomar el carril auxiliar y cruzar sin costo hacia la Separadora Industrial.