Fiscalía: Equipo Lava Jato logra sentencia condenatoria contra Carlos Carrasco en caso ‘Árbitros’

El Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, liderado por la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, logró una sentencia de terminación anticipada contra Carlos Carrasco, vinculado en el caso ‘Árbitros’, relacionado con la empresa Odebrecht.
“Equipo Especial Lava Jato logró sentencia de terminación anticipada por el caso Árbitros vinculado a Odebrecht para Carlos Carrasco”, se lee la publicación realizada por la cuenta del Ministerio Público en X.
Carrasco recibió cuatro años de prisión, una multa equivalente a 60 días y el pago de 50 mil dólares como reparación civil a favor del Estado peruano. La condena fue emitida por el Poder Judicial y quedó consentida.
NUEVE SENTENCIAS DEL EQUIPO ESPECIAL LAVA
Con este fallo, el Equipo Especial Lava Jato suma nueve sentencias condenatorias en procesos judiciales regulares. Además, contabiliza 61 condenas más a través de la figura de colaboración eficaz en casos de corrupción.