Víctor Zanabria viajará a Brasil: comandante general PNP suma su viaje número 17 al extranjero

Mientras el país enfrenta una ola diaria de homicidios y extorsiones, con una Policía Nacional de logística limitada y rebasada por la criminalidad, su comandante general, Víctor Zanabria, prepara un nuevo viaje al exterior.

De acuerdo con una resolución ministerial, el alto mando policial —con autorización del ministro del Interior, Carlos Malaver— participará del 11 al 15 de agosto en la quinta reunión tripartita sobre aplicación de la ley en los ríos de la cuenca amazónica, que se realizará en Brasilia. La delegación peruana estará integrada también por un general y dos coroneles.

VIAJE NÚMERO 17

Este desplazamiento marcará el viaje número 17 de Zanabria desde que asumió el cargo en enero de 2024, pese al contexto de inseguridad que azota al país. El general Zanabria ha sido blanco de críticas por la reciente adquisición de vehículos de alta gama para altos mandos, cuyo costo oscila entre S/ 150 mil y S/ 200 mil.

Según el documento oficial, los gastos de pasajes, hospedaje y alimentación de la delegación serán cubiertos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y sur.