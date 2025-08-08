Denuncian chalecos antibalas rotos, con hongos y rellenos de plástico en comisarías de Lima

Una nueva denuncia ha sacudido a las más altas esferas de la Policía Nacional del Perú (PNP). El suboficial en retiro Luis Palacios, director de La Voz del Policía, reveló que en las últimas 24 horas ha recibido fotografías de agentes —que por temor a represalias no pueden dar la cara— mostrando chalecos antibalas en condiciones deplorables.

Según Palacios, las imágenes provienen de distintas dependencias policiales y muestran equipos de protección desgarrados, con hongos y hasta rellenados con bolsas plásticas. Entre las unidades mencionadas se encuentran la comisaría de Apolo y la de Jesús María.

“Lo que tenemos es basura. Le digo al teniente general Óscar Arriola: vaya a la dependencia de Apolo y póngase esos chalecos podridos”, expresó Palacios, cuestionando además que, mientras algunos altos mandos se movilizan en vehículos de lujo, muchos policías salen a patrullar “como si fueran ganado rumbo al matadero”.

ADVIERTEN RIESGOS

El experto en seguridad Renzo Caballero advirtió sobre el riesgo letal que enfrentan los agentes al portar este tipo de protección. “Viendo las imágenes, no creo que puedan resistir una bala. Va a penetrar de todas maneras”, alertó, criticando que no se priorice el cuidado del personal policial.

La denuncia no solo alcanza a los chalecos. Palacios también cuestionó el armamento obsoleto con el que trabajan muchos efectivos, como revólveres con más de 40 años de uso y capacidad para seis disparos, frente a bandas criminales que portan armas automáticas y subametralladoras con cargadores de hasta 32 tiros.