Caen “Negro” y “Chibola”, presuntos extorsionadores de la banda “La Nueva Generación”

Un operativo de la Depincri Surco y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior permitió la captura del “Negro” y la “Chibola”, presuntos integrantes de la banda criminal “La Nueva Generación”. Ambos fueron detenidos en flagrancia con droga, dinero y explosivos en su poder.

Según la Policía, la pareja obtenía información de sus víctimas —en su mayoría comerciantes— a través de Telegram, accediendo incluso a documentación de páginas del Estado para elaborar árboles genealógicos y ubicar a familiares.

La banda “La Nueva Generación” es conocida por su actividad en Lima Este y su historial de intimidación contra empresarios y comerciantes.

EVIDENCIA

Durante el allanamiento a la vivienda de “Negro” se hallaron 2 mil soles presuntamente cobrados a una víctima de extorsión, así como material explosivo listo para ser usado. El detenido fue identificado como Carlos Víctor de la Cruz Cárdenas, de 18 años.

Las autoridades sostienen que “Negro” y “Chibola” operaban con extrema violencia, llegando a amenazar a comerciantes con dinamita. Al momento de su captura, el joven habría estado realizando reglaje a negocios en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL).