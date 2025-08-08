Terror en SMP: sicarios asesinan a cobrador de bus en plena ruta

Un nuevo crimen enluta al transporte público. Gilbert Carhuavilca, cobrador de la empresa conocida como “Tigrillo”, fue asesinado a balazos por un sicario que se desplazaba en motocicleta en la zona de Zarumilla, en San Martín de Porres.

El ataque ocurrió en pleno recorrido de la unidad y frente a los pasajeros, que entre gritos y desesperación intentaron auxiliar a la víctima. Aunque fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia, las heridas provocadas por la ráfaga de disparos perforaron órganos vitales y le causaron la muerte.

Según información policial, este sería el homicidio número 40 en lo que va del año vinculado a la extorsión contra empresas de transporte. La madre del joven asesinado denunció que los extorsionadores exigían un pago diario de S/ 10 a cada chofer para permitirles trabajar.

AMENAZAS Y ATAQUES

Panamericana Televisión reveló en mayo pasado que la empresa “Tigrillo”, que cubre la ruta Ventanilla–San Juan de Lurigancho, era blanco de amenazas y ataques. Incluso su paradero final en SJL fue baleado meses atrás. Tras el asesinato, las unidades de la empresa no salieron a trabajar.