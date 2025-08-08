Operativo contra el transporte informal en Lima: conductores manejaban sin brevete

Con el propósito de erradicar el transporte informal en las calles de Lima, personal de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), realizó un operativo en las calles de Miraflores y San Miguel, donde se llevaron varias sorpresas.

BALANCE DEL TRABAJO REALIZADO

Tras un arduo trabajo, la ATU reveló que en los dos distritos mencionados realizaron alrededor de 41 detenciones vehiculares, de los cuales 15 conductores de las unidades intervenidas no contaban con licencia.

Del mismo modo, 23 coches habían tenido infracciones graves por haber vulnerado las reglas de tránsito, sin embargo, continuaban en las calles de la capital, como si nada hubiese sucedido, lo que ponía en riesgo de los ciudadanos.

Finalmente, desde la ATU informaron que este tipo de operativos continuarán realizando en diversas zonas de la capital, con el propósito de seguir con la lucha para erradicar el transporte informal en Lima.