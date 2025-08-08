Fiscalizadores pelean con ambulante en La Victoria: bebé termina cayendo al suelo

En un trabajo de los fiscalizadores de La Victoria con el propósito de erradicar el trabajo ambulante en el distrito, terminó perjudicando a la bebé de la madre de familia que había sido despojada de su carrito donde vendía desayuno.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a las imágenes que grabaron los transeúntes, se puede observar a la ciudadana tratando de retener su herramienta en apoyo de su hermana, sin embargo, la presencia de mayores colaboradores del municipio, no pudieron hacer nada más y terminaron perdiendo la unidad donde ofrecían sus productos a las personas.

Del mismo modo, la pequeña de la trabajadora ambulante en busca de estar con su progenitora para estar a buen recaudo terminó cayendo al piso, por lo que causó la reacción inmediata su madre, quien al verla tendida en el pavimento decidió cargarla.

Finalmente, en medio del accionar de los fiscalizadores se observa a una de las colaboradoras del municipio forcejeando con la hermana de la vendedora de desayunos, quien en todo momento intentó retener la unidad.