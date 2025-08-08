Adolescente desaparece tras ser arrastrado por el mar en Ventanilla

Un adolescente de 16 años se encuentra desaparecido desde hace dos días tras ser arrastrado por el mar en la playa Costa Azul, en Ventanilla. Se trata de Guido Escobedo Ríos, quien ingresó al mar sin imaginar que las olas lo alejarían de la orilla. Desde entonces, su familia busca desesperadamente su cuerpo.

El padre del menor, Guido Escobedo, reunió a familiares y amigos para exigir apoyo de la Municipalidad de Ventanilla y de la Capitanía del Puerto. Denunció que hasta el momento no ha recibido ayuda oficial. “Yo mismo he iniciado la búsqueda, solo quiero recuperar el cuerpo de mi hijo”, declaró conmovido a Panamericana.

NO FUE RESCATADO A TIEMPO

La familia también denunció que, pese a que en la zona había personal de Serenazgo, policías y rescatistas, nadie intervino para auxiliar al menor. Testigos señalaron que el adolescente pedía ayuda por varios minutos, pero no recibió asistencia oportuna. La falta de acción ha sido duramente cuestionada.

Según palabras del padre, las autoridades le indicaron que el menor ya se encontraba en el fondo del mar y no se podía hacer nada. “Me dijeron que tengo que esperar a que el agua expulse su cuerpo”, lamentó. La familia continúa en la playa, esperando poder recibir apoyo para recatar el cuerpo del joven.