Retiran bandera peruana en Leticia durante visita de Gustavo Petro

Un hecho controversial ocurrió en la ciudad fronteriza de Leticia, en Colombia, donde la bandera peruana fue retirada de un conjunto de símbolos patrios. El emblema nacional flameaba junto a las banderas de Colombia y Brasil. La acción coincidió con la reciente visita del presidente colombiano Gustavo Petro.

El retiro del pabellón peruano se produjo en las letras turísticas de Leticia, punto emblemático de la triple frontera amazónica. La ausencia del símbolo patrio causó desconcierto entre ciudadanos peruanos. Muchos calificaron el hecho como una falta de respeto al vínculo entre los tres países.

INDIGNACIÓN DE POBLADORES

Residentes y visitantes expresaron su indignación por lo ocurrido, señalando que esto afecta el espíritu de hermandad que une a Perú, Colombia y Brasil. En redes sociales, circularon fotos y videos de la bandera ausente de Perú.

Desde Santa Rosa, comunidad peruana frente a Leticia, los pobladores también alzaron su voz. Calificaron la medida como innecesaria y mezquina, advirtiendo que solo empeora las ya tensas relaciones entre Perú y Colombia en la región amazónica.