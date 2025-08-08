Delincuentes roban camioneta en el Callao: PNP no quiere recibir la denuncia

A pesar de que las autoridades mencionan una lucha constante contra la criminalidad. Los casos delincuenciales continúan registrándose en el país. Esta vez, hampones llegaron hasta las inmediaciones de una vivienda del Callao para robar la camioneta a una familia.

Como si fuera poco, los criminales aprovecharon la situación para desmantelar otro vehículo de las víctimas. Un equipo de 24 Horas llegó hasta la zona y constató que los malhechores se apoderaron de todo lo que encontraron en el interior de la unidad, lo que les llevó 15 minutos.

POLICÍA NO QUIERE RECIBIR LA DENUNCIA

De acuerdo a una de las víctimas de este atraco, llegó junto a otros parientes a la comisaría del sector para denunciar el hecho, sin embargo, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) no quisieron brindarle el apoyo necesario para continuar con las investigaciones del caso.

“El Policía me dijo: “Firme acá porque es solamente la intervención que hemos hecho nosotros. No me dijeron en ningún momento que se está haciendo la denuncia (…) Mi hijo es el propietario y en ningún momento lo hizo (interponer la denuncia). No nos quieren aceptar la denuncia. Nos trataron mal a toda la familia. La Policía no ha hecho nada”, manifestó.