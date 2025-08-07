Chorrillos: extorsionadores atacan vivienda de concesionario escolar y exigen S/ 50 mil

Una semana después del ataque a balazos contra una vivienda en la zona de Tayacaja, en Chorrillos, la familia afectada sigue viviendo con miedo. El blanco de los extorsionadores sería el concesionario de la cafetería del colegio Armando Cabello Hurtado, ubicado en el Cercado de Lima, a quien le exigen el pago de S/ 50 mil para permitirle continuar con su trabajo.

Según testigos, los gatilleros se desplazaban en motocicleta y dispararon contra el segundo piso del inmueble, dejando visibles impactos de bala. El ataque sería la continuación de una amenaza que comenzó en noviembre del año pasado, cuando la familia ya había recibido mensajes intimidatorios.

En una carta dejada por los criminales, quienes se identifican como “La Gente del Aguacho”, se le advierte al concesionario que conoce sus movimientos y los de su familia. La víctima relató que incluso le enviaron la ubicación del colegio de sus hijas y sus nombres, lo que obligó a que las menores dejaran de asistir a clases durante los últimos meses de 2024.

EXIGEN ACCIONES INMEDIATAS

Ante la situación, concesionarios, padres de familia y docentes del colegio marcharon hacia el Ministerio de Educación para exigir acciones inmediatas contra la ola de extorsión y sicariato. La Policía de Investigaciones ya estaría siguiendo los pasos de los presuntos autores antes de que se produzca otra tragedia.