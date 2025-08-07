Ministro Malaver responsabiliza a gobiernos anteriores por falta de chalecos antibalas para PNP

El ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que la Policía Nacional recibirá 4 mil chalecos antibalas donados por China y que se gestionará la compra de otros 3 mil antes de fin de año. Aseguró que la adquisición será asumida desde la Región Policial Lima.

En su presentación ante el Congreso, señaló que el anterior proceso de compra fue anulado por irregularidades y responsabilizó a gobiernos anteriores por el déficit de equipos.

“El año pasado hicimos un proceso para la adquisición de más de 3 mil de estos implementos, pero el proceso se cayó porque los proveedores presentaron documentación fraudulenta”, expresó a la prensa.

Estas declaraciones llegan tras la muerte del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi en La Victoria, donde durante una intervención delincuentes les dispararon a él y su compañero Harry del Carpio Valdez.

JUSTIFICA COMPRA DE AUDIS

En otro momento, Malaver se pronunció sobre la polémica compra de autos de lujo para altos mandos de la Policía Nacional. El ministro del Interior justificó la entrega de vehículos Audi, pese a las críticas por destinar recursos a ese rubro mientras muchos agentes aún carecen de chalecos antibalas.