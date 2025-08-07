Intensifican búsqueda de delincuente que robó arma de policía asesinado en La Victoria

Continúa la indignación por el caso del valeroso suboficial de la Policía Nacional, José Gabriel Munive, quien perdió la vida en un tiroteo ocurrido el pasado fin de semana. Ahora, nuevas imágenes de cámaras de seguridad han revelado cómo uno de los involucrados, José Anthony Rosales Orosco, se retiró del lugar del crimen portando el arma de reglamento del agente caído.

El registro muestra a Rosales Orosco, de 22 años, huyendo de la escena del enfrentamiento mientras el suboficial yacía herido en el pavimento. El joven habría caminado varias cuadras hasta llegar a su domicilio con el arma sustraída.

SUJETO TENDRÍA ANTECEDENTES

Pese a que Rosales continúa no habido, la Policía Nacional del Perú ha logrado establecer su recorrido exacto gracias al análisis de cámaras de videovigilancia. Según explicó el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, el sujeto tendría antecedentes y se dedicaría a la comercialización de objetos de segunda mano en la zona, donde al parecer ya habría vendido el arma robada.

El caso también involucra al delincuente abatido en el enfrentamiento, identificado como Harrison Rojo Azuaje, alias “Niño Loco”, de nacionalidad venezolana. Según la PNP, Rojo y sus cómplices planeaban asaltar un camión de abarrotes estacionado en el cruce del jirón Italia con San Pablo, como parte de una presunta red dedicada al robo de autopartes.