Fuga de gas en el límite de SJL y El Agustino genera alarma entre los vecinos

Una fuga de gas este jueves 7 de agosto en horas de la tarde ha causado la alarma entre los vecinos y ciudadanos que transitan por el puente Las Lomas, el cual se ubica en el límite entre San Juan de Lurigancho (SJL) y El Agustino.

En medio de esta situación, se desplegaron cuatro unidades de Bomberos, al igual que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Serenazgo, quienes llegaron hasta la zona para brindar el apoyo necesario.

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL DE BOMBEROS

De acuerdo a la información compartida por el propio Cuerpo General de Bomberos, se recibió una llamada a las 5:32 p.m. para solicitar ayuda en la calle Malecón Checa en SJL, debido a que se estaba produciendo una fuga de gas.

Cabe precisar que, ante esta situación, las personas que usan la Av. Malecón deberán tomar rutas alternas como la Av. Gran Chimú, debido a que la zona ha sido cerrada, ya que, personal de Calidda está haciendo los trabajos necesarios.