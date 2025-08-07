Madre viaja a Tumbes para reencontrarse con su hijo desaparecido y encontrado en Ecuador

Melissa Márquez, madre del menor de 14 años desaparecido desde el pasado 2 de agosto en Santiago de Surco, llegó a la ciudad de Tumbes para reencontrarse con su hijo, quien fue recientemente ubicado en Ecuador.

La madre arribó desde temprano a la ciudad tumbesina. En breves declaraciones a la prensa, expresó conmovida: “Vamos a esperar, quiero irme y estar con mi hijo”, tras conocer que su primogénito ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

El adolescente llegó cerca de las 7 de la noche del miércoles. Fue sometido a una evaluación médica legal y luego recibió atención física y psicológica por parte de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra en perfecto estado de salud. Tras completar las diligencias y trámites correspondientes, regresará junto a su madre a la ciudad de Lima.

PADRE DETENIDO

Como se recuerda, el menor, identificado como John Mikhael, fue hallado en un hospital del vecino país el pasado miércoles 6 de agosto. trascendió que se encontraba con su padre, quien fue detenido preventivamente en Ecuador y habría sido posteriormente extraditado a Colombia, su país natal.