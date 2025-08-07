24 Horas Edición Medio Día

Madre viaja a Tumbes para reencontrarse con su hijo desaparecido y encontrado en Ecuador

El adolescente de 14 años había desaparecido de su vivienda en Santiago de Surco. Su madre viajó hasta Tumbes para reencontrarse con él tras días de angustia.



Melissa Márquez, madre del menor de 14 años desaparecido desde el pasado 2 de agosto en Santiago de Surco, llegó a la ciudad de Tumbes para reencontrarse con su hijo, quien fue recientemente ubicado en Ecuador.

La madre arribó desde temprano a la ciudad tumbesina. En breves declaraciones a la prensa, expresó conmovida: “Vamos a esperar, quiero irme y estar con mi hijo”, tras conocer que su primogénito ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

El adolescente llegó cerca de las 7 de la noche del miércoles. Fue sometido a una evaluación médica legal y luego recibió atención física y psicológica por parte de la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Las autoridades confirmaron que el menor se encuentra en perfecto estado de salud. Tras completar las diligencias y trámites correspondientes, regresará junto a su madre a la ciudad de Lima.

PADRE DETENIDO

Como se recuerda, el menor, identificado como John Mikhael, fue hallado en un hospital del vecino país el pasado miércoles 6 de agosto. trascendió que se encontraba con su padre, quien fue detenido preventivamente en Ecuador y habría sido posteriormente extraditado a Colombia, su país natal.


