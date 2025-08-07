Barrio Chino: restauran dientes y esfera de uno de los Leones Fu en la calle Capón

Empresarios del Barrio Chino restauraron este miércoles los colmillos y la esfera de una de las esculturas de los Leones Fu, ubicadas en la entrada de la calle Capón, en el Cercado de Lima. La figura había sido vandalizada el último sábado por sujetos desconocidos.

Un equipo de Panamericana Televisión constató que la escultura afectada corresponde a la leona, que había perdido sus colmillos superiores e inferiores. Tras los trabajos de restauración, la figura ha sido recuperada y luce nuevamente en buen estado.

Comerciantes y transeúntes manifestaron su satisfacción por la rápida restauración, aunque señalaron que no es la primera vez que estas esculturas son objeto de robos o daños. Pese a ello, saludaron que se mantenga en buen estado este emblemático símbolo cultural.

SOBRE LOS LEONES FU

Cabe recordar que los Leones Fu fueron donados por el Gobierno de China en 2017, en el marco de la conmemoración por los 168 años de la migración china al Perú.