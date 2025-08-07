Víctimas de “Los incorregibles de SJM” realizan protesta en exteriores de la Dirincri

En un acto de valentía y desesperación, varias víctimas de “Los incorregibles de San Juan de Miraflores” se congregaron este martes en los exteriores de la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España, para exigir justicia. Con pancartas y declaraciones ante los medios de comunicación, denunciaron haber sido extorsionadas por los efectivos policiales actualmente detenidos por integrar esta presunta organización criminal.

Una de las víctimas es Ana María Martínez, quien relató que dos de sus hijos fueron intervenidos de manera irregular por estos agentes, acusándolos falsamente de cobrar cupos a una empresa de transporte. Aunque uno de sus hijos logró salir en libertad, el otro continúa recluido en el penal de Aucayama. Martínez aseguró que los policías le exigieron 20 mil soles para liberarlo, pero al no poder reunir el dinero, su hijo terminó encarcelado.

“Por no pagar al señor Palomino, hoy mi hijo está preso”, denunció visiblemente afectada la madre de familia en declaraciones al noticiero 24 Horas. Según su testimonio, este oficial habría liderado la supuesta extorsión, lo que agrava aún más las acusaciones contra los efectivos implicados en este caso.

FISCALÍA INVESTIGA CASO

La protesta se suma a las investigaciones en curso que realiza el Ministerio Público, que ya ha identificado un patrón de intervenciones ilegales y cobros extorsivos por parte de estos malos policías. Las autoridades continúan recopilando testimonios y pruebas para sustentar las acusaciones y determinar la magnitud real de esta red criminal que habría operado desde dentro de la propia institución policial.