Identifican a delincuente que robó arma a policía asesinado en La Victoria

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha logrado identificar al delincuente que sustrajo el arma de fuego del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi, quien falleció durante un enfrentamiento con criminales en el distrito de La Victoria.

Se trata de Anthony Francisco Rosales Orosco, cuya búsqueda ha sido intensificada por las autoridades. Agentes policiales llegaron hasta su vivienda, sin embargo, solo encontraron a familiares del delincuente.

CUERPO DE DELINCUENTE ABATIDO PERMANECE EN LA MORGUE

Por otro lado, se confirmó que el cuerpo de Harrison Rojo Azuaje, ciudadano venezolano abatido durante el mismo enfrentamiento, permanece en la Morgue Central de Lima. Hasta la fecha, sus familiares no se han presentado para el retiro del cadáver.

La PNP continúa con las diligencias para ubicar a Rosales Orosco y esclarecer todos los hechos relacionados con el crimen que acabó con la vida del suboficial Munive.